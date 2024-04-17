‘Soğuk odada uyuyarak genç kalıyorum’

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert, güzellik sırrını paylaştı: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı. Benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta vücut daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz." Odanın zifiri karanlık olması gerektiğinin altını çizen Sert, "Oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor" diyerek ilginç bir açıklama yaptı.