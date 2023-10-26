‘Son Akşam Yemeği’ne diplomatlardan alkış yağmuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Son Akşam Yemeği' filminin Almanya galası; Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın katılımıyla Berlin'de gerçekleşti.Azerbaycan Almanya Elçi Müsteşarı Nurchin Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçi Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak ve Almanya'da görevli birçok ülke diplomatının davetli olduğu gecede filmin gösterimi de gerçekleşti.28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü mutfağında yaşananları anlatan filmin gösterimi sırasında salonda özellikle Onur Tuna'nın canlandırdığı Atatürk'ün "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" repliği sırasında duygusal anlar yaşandı. Bugün Türkiye ile eş zamanlı birçok ülkede vizyona girecek olan filmi, konuklar uzun süre ayakta alkışladı. Atatürk'e benzerliği ve oyunculuk performansıyla övgüler alan Onur Tuna, "Atatürk ve onun ideolojisiyle büyüyen bir Türk olarak, böyle bir lideri canlandırmaktan duyduğu gurur ve onur duydum" diye konuştu.Film öncesinde yapımcı A. Selim Tuncer, Yaratıcı Yapımcı Esra Seyrekbasan, senaristler Ayla Hacıoğulları, Vilmer Özçınar ile filmde Atatürk rolüyle izleyeceğimiz Onur Tuna ve Latife Hanım rolüne hayat veren Pelin Akil; Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi.