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Giriş Tarihi: 12.3.2023 01:42 Son Güncelleme: 12.3.2023 01:53

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

Son dakika... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Geçtiğimiz yıl H1N1 virüsü teşhisi konan Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hayata veda etti. Serdar Ortaç "Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Serdar Ortaç’ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, kardeş acısı yaşadı. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan ortaç yaşamını kaybetti. Serkan Ortaç'a geçtiğimiz yıl H1N1 virüsü teşhisi konmuştu.

SERDAR ORTAÇ KARDEŞİNİ TEDAVİ ETTİRİYORDU

Kendisi de MS hastası olan Ortaç, uzun bir süredir kardeşini tedavi ettiriyordu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybettiklerini duyurdu.

Serdar Ortaç, kardeşiyle ilgili acı haberi "Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." sözleriyle duyurdu.

SERKAN ORTAÇ 3.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.

"10 GÜN DE OLUR 2 AY DA OLUR DİYORLAR"

Ortaç, kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığıyla ilgili "Virüsü buldular. H1N1'miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
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