Son dakika: Serdar Ortaç’ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

"10 GÜN DE OLUR 2 AY DA OLUR DİYORLAR"

Ortaç, kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığıyla ilgili "Virüsü buldular. H1N1'miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.