Son dakika: Serdar Ortaç’ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, kardeş acısı yaşadı. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan ortaç yaşamını kaybetti. Serkan Ortaç'a geçtiğimiz yıl H1N1 virüsü teşhisi konmuştu.
SERDAR ORTAÇ KARDEŞİNİ TEDAVİ ETTİRİYORDU
Kendisi de MS hastası olan Ortaç, uzun bir süredir kardeşini tedavi ettiriyordu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybettiklerini duyurdu.
Serdar Ortaç, kardeşiyle ilgili acı haberi "Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." sözleriyle duyurdu.
"10 GÜN DE OLUR 2 AY DA OLUR DİYORLAR"
Ortaç, kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığıyla ilgili "Virüsü buldular. H1N1'miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.