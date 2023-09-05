SON DAKİKA: Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti!

1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.