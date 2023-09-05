SON DAKİKA: Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti!

Sayısız dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay'dan acı haber geldi.
Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Ulay, Almanya'da hayatını kaybetti.
Ulay'ın vefatının ardından oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan bir paylaşım geldi.
"GÜLE GÜLE USTAM"
Bu fotoğrafı paylaşan Hacıoğlu, "Güle güle ustam…Mekanın cennet olsun inşallah…Hakkını helal et Mehmet abi hakkını helal et ❤️" notuyla usta oyuncuya veda etti.
Güle güle ustam…mekanın cennet olsun inşallah…hakkını helal et mehmet abi hakkını helal et❤️
Mehmet Ulay kimdir?
Mehmet Ulay, 1947 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Karabaş Lisesinde tamamlayan usta oyuncu, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında çalıştı.
Ardından İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.
1971 yılında Türkiye'ye dönen Ulay, Ankara Sanat Tiyatrosunda yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Daha sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.
Mehmet Ulay, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.