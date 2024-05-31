'Tabutta Röveşata'nın 'Mahsun'u, Beyzat Ç.'nin Aziz Başkomiser'i tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu, geçtiğimiz perşembe günü 72 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da abisi olan Ahmet Uğurlu, dün Üsküdar Şakirin Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Ahmet Uğurlu'ya birçok ödül kazandıran 'Tabutta Röveşata' filminin yönetmeni Derviş Zaim, eski eşi Necef Uğurlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Gani Rüzgar Şavata, Zafer Alagöz ile sevenleri katıldı. 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, babasının memur olmasından dolayı Bursa'ya taşındı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, çok sayıda tiyatro, film ve dizide rol aldı. Usta sanatçı, 'Tabutta Röveşata' filmindeki rolü sebebiyle 1996 ve 1997 yılında en iyi erkek oyuncu seçildi.