Ünlü isimler, Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutladı. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem'in okuluna gidip kutlamalara katıldı. Oktay Kaynarca, "Tam bağımsız modern laik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır" derken, Özge Ulusoy, "Doğum günüm, Atamın en güzel armağanı Cumhuriyetimizin de doğum günü. İlelebet!" yorumunu yaptı. Hülya Koçyiğit, "En büyük bayram bugün. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun", Çağla Şıkel ise "Ant olsun, gözümüzün ışığı Cumhuriyeti her daim koruyacağız. Sevgiyle büyütüp yaşatacağız" dedi.