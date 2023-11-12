Sonsuza kadar adalet

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, senarist, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bozdağ'ı konuk etti. Küçük yaşlarından itibaren yazmaya başladığını söyleyen Mehmet Bozdağ, "15-16 yaşından beri hikayeler yazmaya başlamıştım. Boş zamanlarımda çok kitap okurdum; tarih sosyolojisi, uluslararası ilişkiler gibi. Akademisyen olmak istiyordum aslında" dedi.Sinema ile ilgili hayallerinden de bahseden Bozdağ, "Platformlar sinema sektörünü etkiledi ancak 1-2 sene içinde toparlanacağını düşünüyorum. Benim de sinemayla ilgili bir hayalim var ama çok özel bir proje olması lazım" diye konuştu.