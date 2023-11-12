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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Sonsuza kadar adalet

Sonsuza kadar adalet
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, senarist, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bozdağ'ı konuk etti. Küçük yaşlarından itibaren yazmaya başladığını söyleyen Mehmet Bozdağ, "15-16 yaşından beri hikayeler yazmaya başlamıştım. Boş zamanlarımda çok kitap okurdum; tarih sosyolojisi, uluslararası ilişkiler gibi. Akademisyen olmak istiyordum aslında" dedi.
Sinema ile ilgili hayallerinden de bahseden Bozdağ, "Platformlar sinema sektörünü etkiledi ancak 1-2 sene içinde toparlanacağını düşünüyorum. Benim de sinemayla ilgili bir hayalim var ama çok özel bir proje olması lazım" diye konuştu.
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Sonsuza kadar adalet
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