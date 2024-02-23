‘Sosyal medya kendi medyam gibi’

SON dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile hem eğlenen hem de eğlendiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı sevdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Yıllarca çok çalıştım. Bir de üstüne çocuk doğurdum, baktım. Çok çalışmaktan sosyal medyaya vakit ayıramıyordum. Şimdi çalışmadığım için sosyal medyaya ağırlık verdim. Çok güzel bir şey, kendi medyan gibi, istediğim gibi kullanıyorum. Olumsuz tarafları beni etkilemiyor. Tabii, bazen 'Çok güldük bunu da koymayalım' dediğimiz durumlar oluyor." Nurgül Yeşilçay, sık sık canlı yayın açan Serdar Ortaç'la ilgili de "Serdar içki içmiş galiba. Sarhoş sarhoş yayın açmış. Öyle içki içersen her yer tehlikeli" açıklamasında bulundu.