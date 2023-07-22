“Soulful Journey” ile Çeşme’de büyüleyici bir haftasonu!

GQ Türkiye ve Özgörkey Otomotiv iş birliğiyle hayata geçirilen ''Soulful Journey'' etkinliğinin Murat ve Selim Özgörkey tarafından 2015 yılında kurulan İzmir Torbalı'daki Key Museum'da başladı.

Ünlü konuklar 7.000 m2'lik müzede dünya otomobil tarihine şık bir şekilde ışık tutan koleksiyonu inceledikten sonra BMW'nin en yeni modelleri ile Çeşme'nin en popüler mekanı Before Sunset Beach'e doğru yola çıktılar.

Büyük ilgi gören davete Büşra Develi, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Melisa Tapan, Gizem Karaca, Berk Atan, Ekin Mert Daymaz, Yağmur Tanrısevsin, Berk Cankat, Sinem Ünsal, Birand Tunca, Ali Gözüşirin ve Çağla Şimşek gibi ünlü isimler katıldı.

Before Sunset Beach'in yeni otelinde üç gün boyunca yogadan sanata, gastronomiden müziğe uzanan zengin içeriğiyle konukları ağırlayan GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur ve Özgörköy Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Özgörkey, hoşgeldin yemeğini ve partisini Before Sunset'in çok sevilen Elefante gecesinde verdi.

Harika yemekler ve müzikler eşliğinde her anı keyif dolu geçen gecenin ardından konuklar deniz, kum ve güneş keyfinin yanı sıra sabah yogasından sanat atölyesine, BMW'nin en yeni ve lüks modeli i7 ile test sürüşüyle unutulmaz anlar yaşadı.