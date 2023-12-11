Soykırıma sessiz kalmayacağız

Sanat dünyasında İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulme karşı tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyaca ünlü yıldızlar da katıldıkları gösterilerde İsrail'i hedef alan açıklamalar yaptı. Game of Thrones dizisinde Lord Stark rolünü canlandıran Sean Bean, önceki gün Filistin'e destek mitingine katılarak İsrail'in yaptığı soykırıma 'Dur!' dedi.LA Casa de Papel dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Itziar Itunio ise önceki gün İspanya'da düzenlenen büyük bir gösteriye katıldı. Gazze'de yaşananları gözyaşları içinde anlatan Itziar, "İnsanlıktan çıkarılmaya 'Hayır'. Bu soykırıma seyirci kalmayacağız. Hepimiz insanız ve dünyada bir yeri hak ediyoruz!" diye konuştu.