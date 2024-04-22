Spice Girls’ten doğum günü çıkarması

Dünya çapında 90 milyon albüm satan ve pek çok ödülün de sahibi olan Spice Girls grubunun 5 üyesi, geçtiğimiz günlerde Victoria Beckham'ın 50. doğum günü partisinde bir araya geldi. Tom Cruise, Guy Ritchie, Jason Statham, Marc Anthony, Eva Longoria gibi çok sayıda ünlünün de katıldığı gecede grup hep birlikte 'Stop' şarkılarını söyledi. Eski grup üyeleri, Victoria'nın yaş gününü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla da kutladı. 'Kız Gücü' sloganıyla hareket eden grup, 90'ların pop ikonlarından olmuş, 3 kez American Music, 3 kez de MTV Europe Music Awards ödülünü kazanmıştı.