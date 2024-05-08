‘Stadyum konserine sporcu gibi hazırlanıyorum’

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek. Konserde Pekkan'a; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang eşlik edecek. Önceki gün basınla bir araya gelen sanatçı, projesiyle ilgili şunları söyledi: "60 yıllık müzik hayatımda ilk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra bu mertebede ve bu kadar büyük bir yerde çıkmak heyecan verici. Çok sıkı çalışıyoruz. O gece olsa da, çok güzel geçse gibi bir düşüncemiz var. Tabii farklı bir konsept. Bir şarkıcı olarak böyle bir deneyimi ilk defa yaşayacağım için benim ve arkadaşlarım için çok önemli." Konsere sporcu gibi hazırlandığını belirten sanatçı, "2 kilo alsam deliriyorum. 2 kilo bana 10 kilo gibi geliyor. Diyete başladım, spor yapıyorum. Göz önünde olsam bile soyut yaşamayı seven biriyim. Çünkü o zaman verimli olabiliyor, sağlıklı düşünebiliyorum" dedi.