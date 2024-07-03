‘Sunuculuk yapmaktan onur duydum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda önceki gün Aile Günü vesilesiyle düzenlenen programda 81 ilin "Gönül Elçileri" olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.Programın sunuculuğunu sanatçı Alişan yaptı. Kariyerinde ilk kez sunuculuk yapan Alişan, Hanımefendi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Alişan, böyle bir organizasyonun sunuculuğunu yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek şükranlarını belirtti.