‘Süperstar yine gel doyamadık sana’

Süperstar Ajda Pekkan Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava'da sahne aldı. Pekkan, kendisine sürpriz yaparak dinlemeye gelen Erol Evgin ile düet yaptı. Evgin ve Süperstar, 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı söyleyerek müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra enerjisiyle ve yorumuyla da müzikseverleri kendisine hayran bırakan Süperstar, iki buçuk saat sahnede kaldı. Pekkan, konserini alkışlar eşliğinde noktalarken konser alanını dolduran sevenleri "Süperstar bir daha gel doyamadık sana" tezahüratları yaptı.