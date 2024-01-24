Süperstar’dan Sanatta Engel Yok Vakfı’na destek

Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen Süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha "Sanatta Engel Yok Vakfı"na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı. Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak, "Vakfımızın sanatın engelli bireyler için sadece bir ifade biçimi olmanın ötesinde, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini, güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlayan bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, destek veren her birinizin, bu projelerin başarısına katkı sağlayarak, engelli bireylerin sanatla buluşmalarına olanak tanıdığınız için minnettarız" sözleriyle duygularını dile getirdi.