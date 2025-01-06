Sürpriz yaş günü

YARIM milyon izleyici ile gişede büyük başarı elde eden 'Kardeş Takımı'nın devam filmi 'Kardeş Takımı 2' filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Senaryosunu Elif Dede'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu filmin başrollerinde Ceyda Kasabalı- Fırat Albayram çifti yer alıyor. Ünlü isimlerin akın ettiği gala öncesi Ceyda Kasabalı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Kasabalı, gala konuşmasını yaptıktan sonra kendisi için gelen doğum günü pastasını görünce şaşırdı. Ekip pastayı birlikte kesti.