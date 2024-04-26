Taburcu oldu evinde dinlenecek

Geçtığimiz günlerde evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından başarılı bir cerrahi operasyon geçiren Hasan Can Kaya'dan iyi haber geldi. Bir süredir hastanede olan ünlü komedyen önceki gün taburcu oldu ve evinde dinlenmeye başladı. Önemli bir operasyon geçirdiğini, dinlenme sürecini ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye ayıracağını belirten Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Ünlü komedyen, yaşadığı talihsiz sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı, tüm biletleri haftalar öncesinde satılan ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili de yeni bir takvim belirleyip duyuracaklarını belirtti.