Takıntılı hayrandan ünlülere sipariş yağmuru

1919 yaşındaki takıntılı hayran E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu. E.G., iddialara göre ilk olarak şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çektirmesini istiyorum" dedi. İsteği reddedilen E.G. şeytani bir plan yaptı.'Panelciler' olarak adlandırılan hackerlardan Bengü'nün ikamet adresini alan E.G., Bengü'nün evine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Kapıyı çalan kuryelerden usanan Bengü şikayetçi oldu.Ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince onların ev adreslerine de seri siparişler gönderdi.E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu. İddialara göre; Baysel'in rol aldığı dizinin Sarıyer'deki setine giden E.G. oyuncuyla fotoğraf çektirmek istedi fakat sete alınmadı. Kaçak yolla sete giren E.G., Baysel'in karavanını buldu. Baysel, E.G.'yi karavanın gizli bir şekilde gözetlerken fark edince şikayetçi oldu.İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri titiz bir çalışma başlattı. Yakalanmamak için apart ve otellerde kalan, sürekli olarak adres ve cep telefonu numarası değiştiren E.G., Kağıthane'de bir otelde yakalandı. Hakkındaki iddiaları reddeden E.G., şarkıcı Bengü ve diğer isimlere siparişleri kendisinin göndermediğini söyledi.E.G.'nin IP adresinin tespit edilerek gözaltına alındığı vurgulandı. 'Cinsel Taciz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak, Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi' başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü gözaltına alınan E.G. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.