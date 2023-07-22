Takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Oyuncu Cemre Baysel, bir hayranı nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde cep telefonu tanımadığı, yurt dışına ait gibi görünen bir numara tarafından aranmaya başlandı. Gelen çağrıyı cevaplamayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı. Mesaj atan kişi kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirtince genç oyuncu numarayı engelledi. Ancak farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.Önce mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi. İddiaya göre şahıs, Baysel'in ve ailesinin kimlik bilgilerini, adreslerini ve şahsi tüm bilgilerini ele geçirmişti. Şahıs, genç kadınla buluşmak istiyor ve bulaşmadığı takdirde kendisini kaçıracağını söylüyordu.Dehşete kapılan güzel oyuncu, mesajları engelleyerek takıntılı hayranından kurtulmaya çalışırken, ailesinin adres bilgileri paylaşılarak, 'Benimle buluşmazsan bütün aileni öldüreceğim' şeklinde bir mesajla daha karşı karşıya kaldı. Yine aynı numara, "Cevap ver evine geleceğim" diyerek oyuncuyu tehdit etmeye başladı.Ne yapacağını bilemeyen Cemre Baysel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genç kadın kendisinin ve ailesinin kimliği belirlenemeyen bu şahıs tarafından tehdit edildiğini, huzurunun kaçtığını, şahsın aradığı yabancı numaranın yurt dışına kayıtlı olduğunu ve kullanıcının tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.