Takipçilerini uyardı: Sakın kanmayın

Magazin gündeminde özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alan, son olarak futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan bu kez takipçilerine yönelik uyarısıyla adından söz ettirdi. Özkan adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı takipçilerini uyardı. Oyuncu 1.5 milyon takipçili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi rica ederim."