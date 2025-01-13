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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Talu çifti hakim karşısında

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Talu çifti hakim karşısında
VAR Böyle Tipler adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Çift; Gürcistan dönüşü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınıp, 5 Ocak 2024'te tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin haksız menfaat temin ederek 13 kişiyi 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları tespit edildi ve 195'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılanmaya bugün başlanacak çift, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ilk celsesine bulundukları cezaevinden getirilecek.
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Talu çifti hakim karşısında
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