Talu çifti hakim karşısında

VAR Böyle Tipler adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Çift; Gürcistan dönüşü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınıp, 5 Ocak 2024'te tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin haksız menfaat temin ederek 13 kişiyi 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları tespit edildi ve 195'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılanmaya bugün başlanacak çift, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ilk celsesine bulundukları cezaevinden getirilecek.