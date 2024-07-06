Tam bir rap kadınıyım

Oyuncu Elit Andaç Çam, İş Sanat'ın sosyal medya kanalında yayınlanan programın konuğu olarak izleyicilerle buluştu. Programda müzik dünyasına dair samimi cevaplar veren Çam, favori şarkı ve şarkıcılarını paylaştı. Çam, rafine bir müzik zevki olmadığını belirterek, kendini bir rap kadını olarak tanımladı ve rap müziği çok sevdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, diline şarkılar yerine reklam jingle'larının takıldığını itiraf eden Çam, "Yolda yürürken sürekli reklam jingle'ları aklıma geliyor ve şarkıymış gibi onları söylüyorum. Bu yüzden beynimin çöplük gibi olduğunu düşünüyorum ve hiç hoşlanmıyorum" dedi. Çocukluk yıllarında piyano kursuna da gönderildiğini ancak devam etmediğini söyleyen Çam, "Müzik yeteneğim yok. Hatta müzikal anlamda yaptığım tek çalışma ablam ve anneme çocukken yazdığım şarkılardı" dedi.