Tanısına suç duyurusu

Ankara'da oturan Selvi Kurt, yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitmek için vize işlemlerini yaptırırken, 2018 yılında Gaziantep'te sağlık kontrolü için gittiği özel hastanede kendisine 'Alzheimer' teşhisi konulduğunu öğrendi. Ardından, e-Nabız sistemine giren Kurt, 'Alzheimer' hastalığına uygun reçetelerin yazıldığını ve ilaçların satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Kurt'un, böyle bir hastalığının bulunmadığı belirlendi. Kurt, hastalığı bulunmadığına ilişkin hekim kanaat raporu, tıbben işlem yapma ehliyetinin olduğu ve akli melekesinin yerinde olduğuna ilişkin hekim kanaat raporu aldı. Kurt, hastane yönetimi ve teşhisi koyan doktorlar R.Y. ve M.A.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.