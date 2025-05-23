’Tankla çalışmak müthiş bir tecrübeydi’

Oyuncu İlhan Şen ve Özge Gürel, önceki gün rol aldıkları projenin tanıtımına katıldı. Tank komutanı Volkan karakterini canlandıran Şen, sivil birinin tankla ilk karşılaşmasının ne kadar çarpıcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tank; disiplini, gücü ve ciddiyeti temsil ediyor. Yanında durmak bile dikkat istiyor. 5 tonluk, çok güçlü bir silah. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, ilk sahneden son sahneye kadar bizimle yakından ilgilendi. Onların desteğiyle tankta çalışmak ve o atmosferi hissetmek unutulmaz bir deneyimdi."