‘Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun’

Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan, aylardır hastanede yaşam mücadelesi veren Tanyeli için 12 Şubat'ta Bostancı'da özel bir gece düzenlenecek. 'Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun!' mottosuyla gerçekleşecek bu büyük etkinlik, müziğin ve dostluğun gücünü de gözler önüne serecek.

Çağla Şıkel ve Saba Tümer'in sunacağı gecede, Türk müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara; Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası eşliğinde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Tanyeli, bu özel geceyle ilgili dostlarına şöyle seslendi: "Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun!' mesajı beni duygulandırdı. En büyük yatırımım dostlarım olmuş. İyi ki varsınız! Gelin Bostancı'yı sevgiye boğalım."