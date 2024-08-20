Tarihin yaşayan parçası Bodrum’a demir attı

Yüzen saraya dönüştürülen ve bir dönem Winston Churchill ve Marilyn Monroe gibi ikonlara ev sahipliği yapan Kanada savaş gemisi Christina O, Bodrum'a demir attı. Kanada donanması için 1943'te inşa edilen gemi, Aristotle Onassis tarafından 340 bin dolara satın alınmış, 4 milyon dolar harcanarak modernleştirilmişti. Gemi ismini armatörün kızından almıştı. İş adamının kızı Christina Onassis; yatı, 1978'de babası ölünce, Yunan hükümetine bağışlamıştı. Hükümet yatın adını Argo olarak değiştirmişti. 1998'de yatı Onassis'in arkadaşlarından John Papanikoliu, satın aldı, 50 milyon dolar harcayıp adını Christina O olarak değiştirdi. Yat hâlâ mavi yolculukta kullanılıyor.