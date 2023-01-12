Tarık ve Yeşim oklarını yine Güzide’ye çeviriyor!

16.Bölüm Özeti:

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.