Taşıyıcı anneyle ikinci kez "anne" oldu! İsmi 10 yıl önce belliymiş: Duyan yok artık diyor!

Girişimci eşi Carter Reum ile Kasım 2021'de evlenen Hilton, kendisiyle ilgili bir belgeselde neden çocuğunu kendisi doğurmak yerine taşıyıcı anneliği tercih ettiğini anlattı. Yayında, bir kadının doğum yaparken yanında olduğunu ve bu süreçte yaşadığı şeyin travmaya sebep olduğunu belirtti. Fakat büyük bir aileye sahip olmanın da en büyük hayallerinden biri olması sebebiyle fiziksel engelleri aşmak için bu yöntemi tercih ettiğini söyledi.