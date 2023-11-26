Taşıyıcı anneyle ikinci kez "anne" oldu! İsmi 10 yıl önce belliymiş: Duyan yok artık diyor!

Instagram'dan paylaştığı pembe bir bebek kıyafetinin üzerinde yazan "London" ismiyle ikinci bebeğinin duyurusunu yapan ünlü yıldız, aynı zamanda oğlunun "ben bir ağabeyim" adlı yazdığı gönderisiyle de dikkat çekti.
Ocak ayında oğlu Phoenix'i taşıyıcı anneden kucağına aldığını duyuran Hilton, şimdilerde ise yine taşıyıcı anneden ikinci çocuğu olarak "Londra" adını verdiği kızının gelişiyle gündeme oturdu.
Girişimci eşi Carter Reum ile Kasım 2021'de evlenen Hilton, kendisiyle ilgili bir belgeselde neden çocuğunu kendisi doğurmak yerine taşıyıcı anneliği tercih ettiğini anlattı. Yayında, bir kadının doğum yaparken yanında olduğunu ve bu süreçte yaşadığı şeyin travmaya sebep olduğunu belirtti. Fakat büyük bir aileye sahip olmanın da en büyük hayallerinden biri olması sebebiyle fiziksel engelleri aşmak için bu yöntemi tercih ettiğini söyledi.
Kızının adını "Londra" koymasının ardında ise aslında yine yıllara dayanan bir hayali yatıyor. Bilmeyenler için Paris, London adında bir kız çocuğu sahibi olmak istediğini uzun zamandır dile getiriyor. Geçen yıl Ellen DeGeneres Show'ya katıldığında gelecekteki kızının isminin "London Marilyn Hilton Reum" olacağını açıklamıştı.
Büyükannesinin ismi Marilyn'i ve en sevdiği şehir olan Londra'yı birlikte kullanmak istediğini söyleyen Hilton, Paris ismiyle de uyumlu olacağı için bu ismi tercih ettiğini söyledi. Ayrıca Ben Paris'im podcastinde kızına koyacağı bu ismin "on yıllık hayali" olduğunu da anlatmıştı.