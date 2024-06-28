Tatil değil işkence

Gözde tatil merkezi Bodrum'da yaz sezonu tamamen açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da susuzluk, trafik, kirlilik gibi altyapı sorunları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Önceki gün özellikle ünlülerin uğrak yeri olan Türkbükü girişinde bir kez daha su boruları patladı.Bu olay sonrası popüler beldede ciddi bir trafik oluştu. Trafik yüzünden uçaklarını kaçıran birçok tatilci isyan etti. Farklı güzergahlar kullanarak havalimanına yetişmeye çalışan tatilciler "Bodrum'a tatile gelmek artık işkence gibi oldu. Dejavu gibi her yıl aynı sorunlar yaşanıyor ve hiçbir çözüm bulunamıyor" diye konuştu.