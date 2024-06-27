Tatilin tadı böyle çıkar!

Berrak Tüzünataç, Bodrum'da tatilde. Bir arkadaşıyla plaja gelen oyuncu, uzun süre denizde yüzdü.Tüzünataç, bir ara dubalara tutunup dinlendi..İbrahim Kutluay, kızı İrem ile Bodrum'da tatilde. Gün boyu şakalaşan babakız, çok mutlu görünüyordu. Tatilde İrem Kutluay'a bir kız arkadaşı da eşlik etti.Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Türkbükü'nde kaldıkları otelin plajında görüntülenen çiftten Şahinkaya denize girmeyi tercih ederken sevgilisi günü şezlongta yatarak geçirdi.Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Çeşme'de yorgunluk atıyor. Uzun süre şezlongda oturup güneşlenen ve telefonuyla sosyal medyada gezinen oyuncu, daha sonra sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.Ekranların genç yeteneklerinden Devrim Kabacaoğlu, Dalyan'da bir beach'te görüntülendi. Genç oyuncu, uzun süre güneşlendikten sonra denize girerken de güneş gözlüğünü yüzünden çıkarmadı.Yönetmen Uluç Bayraktar ve eşi Alara kızlarıyla Çeşme'de. Bayraktar çifti kızlarını denizle tanıştırdı.