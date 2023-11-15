Tatlı kaçık izleyiciyle buluşuyor

Dünya tiyatrosunun önemli yapıtları arasında gösterilen 'Tatlı Kaçık' güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkıyor. John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği Uygur Sanat Tiyatrosu'nun oyunu, 18 Kasım'da prömiyer yapıyor. Oyunda; Usta oyuncu Ayşe Kökçü, Sidal Damar, Murat Akçay, Giray Ayla, Murat İlgar ve Uğur Ercan rol alıyor. Oyunda; kedisi Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı olan Opal'in kendi halindeki yaşamının, üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık bir şekilde değişmesi anlatılıyor.