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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Tatlıses, başkent’i salladı

Tatlıses, başkent’i salladı
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara'da sahne aldığı mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. En sevilen klasiklerini dinleyicileri için seslendiren müziğin imparatoru yine müzikseverlerin vazgeçilmezi oldu. 'Allah Allah', 'Tamam Aşkım, 'Mavi Mavi' gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, "Buraya geldiniz beni çok ama çok mutlu ettiniz. Mekanda yer kalmamış ilginize ne kadar teşekkür etsem az..." sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.
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Tatlıses, başkent’i salladı
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