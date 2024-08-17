Tavla keyfi

Ünlü sunucu Derya Taşbaşı, bir haftalık tatil için Çeşme'ye geldi. Almanya'da yaşayan ablası Esra Teper ile birlikte tatile çıkan ve Çeşme'yi çok iyi bilmeyen güzel sunucu, Türkiye eski güzellerinden Derya Erdem' ile buluştu. Çeşme'de kaldığı kısıtlı sürede her gün farklı bir beach'e gidip sevdikleriyle vakit geçiren Taşbaşı, enerji depoladı. Bir hafta boyunca kendisine rehberlik yapan 15 yıllık dostu Derya Erdem ile sürekli tavla oynadıklarını belirten sempatik sunucu, "Bizim için mekan ve zaman fark etmiyor. Sokakta da olsak, en lüks otelde de olsak o tavla mutlaka oynanır" dedi. İki güzel karşılıklı zar atarken ablası Esra Hanım ve Derya Taşbaşı'nın köpeği de onları izledi.