‘Tayfur gitti arabesk musikisi bitti’

Muazzez Abacı: "Ferdi Tayfur vefat etti, arabesk musikisi bitti. Kimse kalmadı çok üzgünüm. Tarif edemiyorum duygularımı, kelime haznemde öyle bir kelimem yok. Önce Gönül Akkor hocamız, şimdi Ferdi Baba. Allah'ım rahmet eylesin. Bizlere sabırlar versin."

Burak Özçivit: "Gerçek bir efsane daha göçtü gitti. Mekanın cennet olsun sabahçı kahvesi."

Afrikalı Ali: "1995 yılında tanıştığım radyoculuk hayatımda Afrikalı Ali olarak tanınmamda çok büyük katkısı olan canım büyüğüm, kralcıların babası, can abim Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türkiye en büyük sanatçısını kaybetti."

Muhteşem Candan:

"Bugün çok önemli bir ses sanatçısını, besteciyi, söz yazarını, müzik adamını, kitap yazarını ve tüm şarkıları film olmuş, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılarından birini daha yitirdik. Tüm sevenlerinin ailesinin ve müzik dünyasının başı sağ olsun."

Yavuz Seçkin: "Bir film senaryosu vardı bana onu anlatmıştı. Büyük hayranı olduğum o dev sanatçıyı hayranlıkla dinlemiştim. Ayrılırken de benim taklidimi yapıyor musun diye sordu. Ve gülümsedi. Seni seviyorum Ferdi Baba, nurlar içinde uyu."

Ajda Pekkan: "Çok değerli sanatçı dostumuz Ferdi Tayfur'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Nam-ı diğer Ferdi Baba, nurlar içinde yatsın."

Kerem Alışık: "Regaip Kandilini idrak ettiğimiz bu mübarek günde, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Bazı acılar dilsizdir, çığlıkları duyulmaz, içimize atarız, içimizden atamayız ama içimiz yanar, yanar, yanar... Hiçbir şey yapamayız.

Mekânı cennet olsun, Ferdi Ağabey."

Ayşegül Aldinç: "Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun."

Selami Şahin: "Can dostum, kıymetli kardeşim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllarca süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti ve hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman kalbimizde yaşayacak."

Rafet El Roman: "Nur içinde yatsın. Güzel şarkıların adamı, büyük bir efsane."

Mustafa Ceceli: "Şarkılarına yeniden düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Cengiz Kurtoğlu: "Nurlarda uyu büyük usta Ferdi Tayfur."

Seda Sayan: "Güle güle kral." Alişan: "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyor. Gerçekten çok üzüldüm. Mekânın cennet olsun, Ferdi Babam."

Uğur Işılak: "Nesilden nesile nağmeleriyle damga vurup ayrıldı aramızdan. İnanıyorum ki yine nesilden nesile sesi ve nağmeleriyle hep var olmaya devam edecek. Mekanın cennet olsun güzel adam. Ruhuna Fatiha okuyalım lütfen."