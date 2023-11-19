Tehdit şikayetine takipsizlik

Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edilen Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası polis, Mustafa Neşeli'yi yakalamış, Neşeli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede Neşeli'nin 'zincirleme silahla tehdit' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.Hakim karşısına çıkan Neşeli; "Bipolar hastasıyım, pişmanım, özür diyorum" demiş, ardından tahliye edilmişti. İkinci şikâyet ise Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı'ndan gelmişti.Dilekçede, Neşeli'nin spor kulübü yöneticilerine ve Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medyada tehdit ettiği anlatılmıştı. Neşeli'nin şirketi basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden kulüp yönetimindekilerin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulanmıştı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.