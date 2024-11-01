‘Tehditler beni asla yıldıramaz’

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Erkut Terliksiz'in 'Doki Doki' adlı sergisinin açılışında buluştu. Sergiye, Pervin Ersoy, Esra Erol, Fatih-Esra Öztürk, Yasemin Miras, Sinan Engin, Mustafa Aksakallı, Mehmet-Neslihan Torun Kaya, İsmail Özkan ve Dursun Gündoğdu da katıldı.Etkinliğe giden isimlerden Esra Erol, geçtiğimiz günlerde aldığı tehditle ilgili şunları söyledi: "Ne ilk, ne son olacak. Korkuyor olsam böyle iş yapmazdım. Bunlar beni yıldırmaz. Sorun olduğu yerlere çomak sokmaya devam edeceğim. Hiçbir güç bu işi yapmama alıkoyamaz."