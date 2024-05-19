‘Tek şarkılık adam değilim ben’

ÜNLÜ sanatçı Mustafa Keser, önceki gece Girne'de sahne aldı. Keser, "Bir buçuk senedir ancak gelebildik, her hafta sonu televizyonlardayız" diyerek Kıbrıs'ta uzun süredir sahne almadığını dile getirdi. İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda Keser hakkında, "Haddini bilmesi lazım, onu ilk biz çıkarttık ekranlara. Nankörlük etti, ayıp etti" demişti. Aralarında yaşanan polemiği daha fazla uzatmak istemeyen ünlü sanatçı, "Ben bu soruya cevap vermiştim, büyük bir ihtimalle o hususla ilgili bir şey söyleyemez. Ben öyle görüyorum" diyerek ekran macerasında kendi başına yol aldığının altını çizdi. Yeni çalışmalarını soran muhabirlere açıklama yapan sanatçı, şunları söyledi: "Artık proje falan yok, ben arkama bakıyorum ama arkamdan gelebilen yok. O işler o yüzden bitti artık, bu işin sahne babındaki son temsilcisiyim. Tek şarkılık bir adam değilim ben, spor olsun diye yapmıyoruz, olanlar da beni mezara kadar götürür."