Tek yürek olduk

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.Türkiye'nin birçok bölgesinden afet yerlerine yardımlar sürerken ünlü isimler de çalışmalara destek veriyor.Burcu Biricik, Selma Ergeç, Burak Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Bennu Yıldırımlar, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Özge Özder ve Sinan Güleryüz önceki gün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara katıldı.Fenerbahçelı yıldız futbolcu Enner Valencia'da yaşanan felaket sonrası kolları sıvadı. Yıldız futbolcu deprem bölgesine gidecek olan kolilere yardım ederek, takdir topladı.Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna önceki gün ekibiyle birlikte hazırlıklarını tamamlayıp Malatya'ya gitti. Burada kurduğu mutfakla depremzedelere yemek yapmaya başlayan ünlü şef, "Biz de üzerimize düşeni yapmaya geldik. Hazırladığımız yemeklerin dağıtımını hızla yapıyoruz" dedi.