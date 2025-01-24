Tekelleşme çirkin amaçlar için kullanılıyor

Oyuncu Burak Haktanır, tekelleşme konusuyla ilgili konuştu: "Ayşe Barım ve menajerler meselesi, zaten bilinen şeylerdi. Bu yaşananlar sanat camiasında çaresizlikle kabullenilmişti. Sektörü seçeneksiz bırakıp gençlerin önünü kapatıyorlar. İşin ucunun yurtdışı ayağını da duyuyoruz. Oradan fon veriliyor. Önce Ayşe Barım'a, ondan da yetiştirdiği menajerlere gidiyormuş."

APARAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haktanır, sözlerine şöyle devam etti: "Sektördeki tekelleşme ile birlikte elde edilen tanınırlık, güç ve ekonomik güç, devlet düşmanlığı ve çirkin amaçlar için kullanılıyor. Bu oyuncular birer aparat olarak sahaya sürülüyor. Kültür sanat camiasının, devletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde durduğu yere bakarsanız, bu organizasyonu ve tekelleşmeyi görürsünüz."