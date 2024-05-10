Tekerlekli yalılar sahilden kaldırıldı

Yazarımız Yüksel Aytuğ, Sarıyer sahil şeridi boyunca yan yana park eden karavanları kaleme almış, GÜNAYDIN olayı 'Tekerlekli Yalılar' başlığıyla manşete taşımıştı. Yetkililer, sayıları her geçen gün artan ve vatandaşların "Sahili kapatıyorlar" diye tepki gösterdiği karavanlarla ilgili harekete geçti.İSTANBUL Valiliği ile Sarıyer Kaymakamlığı'nın girişimi üzerine önceki gün sahilde hareketli saatler yaşandı. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Sarıyer Belediyesi ve İBB zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası, karavanlar kaldırıldı. Sahil şeridinde yaşayanlar rahat bir nefes aldı.