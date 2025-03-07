‘Temiz kadınım ama pimpirikli değilim’

Oyuncu Doğa Rutkay, bir temizlik markasının reklam yüzü oldu. Tanıtımda Zafer Kutanoğlu'yla kamera karşısına geçen Rutkay, "Geleneksel tatları, kokuları ve duyguları hatırlatacak bir ürün. Karbonat ve beyaz sirkesi, bizim çocukluğumuzun geçtiği mis gibi temiz ve güvenilir evlerin duygusunu veriyor. İki çocuklu anneyim. Hamarat bir ev kadınıyım. Temiz bir kadınım ama pimpirikli değilim" dedi. Oyuncu, "Eşiniz size yardım ediyor mu?" sorusuna, "Eşim benimle iş birliği yapan biri, o konuda şanslıyım" diye yanıt verdi.