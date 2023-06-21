‘Teoman gibi hevessizim, ama EYT’li değilim’

Nişantaşı'ndagörüntülenen Ekin Türkmen, tatil yörelerindeki pahalılıktan dert yandı. "Alaçatı ve Bodrum'dan vazgeçip, başka şeyler yapacağız artık" diyen Türkmen, "Uzun zamandır ekranda yoksunuz. Radikal bir karar mı aldınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir karar almadım ama eskisi kadar her işi yapacak kadar hevesli değilim. Daha seçiciyim. Benim istediğim şeyler olmayabiliyor. Onların istediği şeyleri ben beğenmiyorum. Çalışmayayım diye karar almadım, istediğim gibi bir proje yok. Artık çok heyecanlandığım bir dönemde değilim. Teoman gibi oldum herhalde... O da bir hevessiz ya, ben de galiba böyleyim. Onun gibi EYT'li de değilim..."