LVBEL C5 lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, Batuflex ile yayımladığı "OHAOHAOHA" şarkısında ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını geçirmesi üzerine gelen tepkilerin ardından özür diledi. Tepkiler parçada yer alan "Pat pat, bak helikopter, uçuyorum sanki Cengiz Topel" ifadeleriyle başladı. 1964 Kıbrıs Harekâtı'nda şehit düşen Topel'in isminin eğlence amaçlı bir rap şarkısında kullanılması sosyal medyada büyük tepki çekti ve milli değerlere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle sert eleştirilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bodur, ifadeyi şehit pilota duyduğu sevgi ve saygıyı göstermek amacıyla anma niyetiyle kullandığını belirtti. Yanlış anlaşılmaya ve kırgınlığa yol açtığı için özür dileyen sanatçı, toplumsal hassasiyetlere saygı gereği şarkıdaki o bölümü değiştirdiğini duyurdu.

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