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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Teröre lanet yağdı

Teröre lanet yağdı
Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu, duygularını şöyle ifade ettiler:
Ziynet Sali: "Kahraman evlatlarımız, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum."
Engin Altan Düzyatan: "Başımız sağ olsun."
İbrahim Büyükak: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Murat Kekilli: "Şehitler ölmez... Aziz milletimizin başı sağolsun."
Hadise: "Yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."
Alişan: "Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum."
Mustafa Ceceli: "Başımız sağ olsun."
İpek Açar: "Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, sabırlar diliyorum."
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Teröre lanet yağdı
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