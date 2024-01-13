Teröre lanet yağdı

Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu, duygularını şöyle ifade ettiler:
Ziynet Sali:
"Kahraman evlatlarımız, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum."
Engin Altan Düzyatan:
"Başımız sağ olsun."
İbrahim Büyükak:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Murat Kekilli:
"Şehitler ölmez... Aziz milletimizin başı sağolsun."
Hadise:
"Yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."
Alişan:
"Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum."
Mustafa Ceceli:
"Başımız sağ olsun."
İpek Açar:
"Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, sabırlar diliyorum."