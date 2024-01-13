Teröre lanet yağdı

Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu, duygularını şöyle ifade ettiler:"Kahraman evlatlarımız, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum.""Başımız sağ olsun.""Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.""Şehitler ölmez... Aziz milletimizin başı sağolsun.""Yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum...""Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum.""Başımız sağ olsun.""Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, sabırlar diliyorum."