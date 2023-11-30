ATV'nin 3 Aralık Pazar akşamı başlayacak olan Altın Kafes dizisinde Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe ters köşe rolleri ile izleyiciyi şaşırtacak. Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadını oynayacak. Ahu, Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacak.Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran Hilmicem İntepe ise askerliği sırasında gerçekleşen bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş bir adam olarak izleyici ile buluşacak. Serhat, kötüleri yok etmek için çıktığı yolda kendisini de karanlık dünyada bırakacak.