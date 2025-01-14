Tescilli babayı aklama çabası

Duygu Nebioğlu'nun DNA testiyle Metin Akpınar'ın kızı olduğu tescillenmişti. Akpınar, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum" beyanları üzerine Nebioğlu, çocuklarının olduğunu bile bile yokmuş gibi davrandığı ididasıyla babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

DÜNDAR İFADE VERDİ

Gelişmeler üzerine Uğur Dündar davaya tanık olarak dahil olup arkadaşı Metin Akpınar lehine ifade verdi. Dündar, dün Beykoz Adliyesi'ne giderek, Metin Akpınar'ın geçmişte çocuğu olduğunu bilmediğini, bu durumu medyadan öğrendiğini belirterek dostuna destek verdi.