Haberler Günaydın Haberleri Tescilli babayı aklama çabası
Giriş Tarihi: 15.1.2025

Tescilli babayı aklama çabası

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tescilli babayı aklama çabası

Duygu Nebioğlu'nun DNA testiyle Metin Akpınar'ın kızı olduğu tescillenmişti. Akpınar, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum" beyanları üzerine Nebioğlu, çocuklarının olduğunu bile bile yokmuş gibi davrandığı ididasıyla babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

DÜNDAR İFADE VERDİ
Gelişmeler üzerine Uğur Dündar davaya tanık olarak dahil olup arkadaşı Metin Akpınar lehine ifade verdi. Dündar, dün Beykoz Adliyesi'ne giderek, Metin Akpınar'ın geçmişte çocuğu olduğunu bilmediğini, bu durumu medyadan öğrendiğini belirterek dostuna destek verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tescilli babayı aklama çabası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA