TikTok’çu Laz Kızı Günaydın’a konuştu:

Sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve kazandığı para ile gündem olan 'Laz Kızı' lakaplı kadın hakkında, yaptığı yayınlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bu canlı yayını yapan şahsın 35 yaşındaki G. D. olduğu tespit edildi. G. D. geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan ikametinden gözaltına alındı. Laz Kızı'ndan müstehcenlik suçu kapsamında ifade alındı. İfadesinde "Pişmanım" dediği öğrenilen ve hamile olduğu öne sürülen G. D., Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. G. D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.GÜNAYDIN'A konuşan G. D., "Böyle bir yayınla gündemde olduğum için çok pişmanım. Öncelikle herkesten özür dilerim. Ben 1 yıl kadar önce işten çıkarıldım. İş arıyordum, TikTok'tan para kazanıldığını öğrendim. Yayınlar yapıyordum, o yayınımda bilerek göğsümü açmadım, elbisem gergindi düğmem koptu. O gün yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık 20 ila 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor. Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir" diye konuştu.LAZ Kızı, sözlerine şöyle devam etti: "İhtiyaçlarımı karşılamak için mecbur kaldım yayın açtım. Eşim çok tepki vermedi. Zaten amacımda sadece ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kazanmaktı. Bir daha asla böyle bir yayın yapmayacağım. TikTok hesabım duruyor belki ileride açarım. Şimdi hamileyim, bir işe ihtiyacım var. Aylarca iş aradım ama bulamadım."