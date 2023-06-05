Tiyatroculara vize zulmü

Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına karşı çıkardığı vize sorununun mağduru bu kez sanat dünyasından bir isim oldu! Olay şöyle gerçekleşti:Bu yıl 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Haftası'na, birçok tiyatro gösterisi ile oyuncu davet edildi. Davetliler arasında Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın rol aldığı Kelepçe Kullanma Kılavuzu oyunu da vardı.Programa göre oyun, Frankfurt'ta seyirciyle buluşacaktı. Ancak Almanya, başrol oyuncusu Başak Daşman'a vize vermedi. Bunun üzerine Frankfurt'a Hüseyin Avni Danyal yalnız başına gitmek zorunda kaldı.Başrol oyuncularından biri olmadığı için gösterim otomatik olarak iptal edildi. Danyal şaşkınlığını sosyal medyadan şu sözlerle dile getirdi: "İş için geldiğimiz Frankfurt'ta turist durumuna düşrtük. Ne diyelim kör talih!"