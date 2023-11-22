Tören değil o konuşuluyor! Kırmızı elbisesiyle adeta yakıp geçti... Prenses bu defa kendini aştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee, resmi bir ziyaret için Londra'ya gittiler. Düzenlenen karşılama töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla çifti yer alsa da, Prens William ve Kate Middleton da bulunuyordu.
Kırmızılar içerisinde törene katılan Galler Prensesi, adeta tüm gözleri kendi üzerine çekmeyi başardı. Uzun zaman sonra "sıradan giyim tarzının" dışına çıktığını gösterdiği bu elbise sayesinde gündeme de bomba gibi düştü.
Catherine Walker'ın tasarımını tercih eden Kate Middleton, uzun kırmızı elbisesi, kırmızı renk tonu ve aynı renk şapkasıyla birlikte oldukça dikkat çeken bir kombinle karşılama törenine katıldı.
Karşılamanın ardından Buckingham Sarayı'na geçildiğinde, üzerindeki pelerini çıkaran Middleton, ardından saçlarını da açarak iç mekanda tarzına yeni bir dokunuş yapmıştı.
Kraliyetteki ilk günlerinde mini etekleriyle dikkat çeken Prenses, II. Elizabeth'in kurallarına riayet gösterip daha uzun ve dikkat çekmeyen etek boylarını tercih etmeye başlamıştı.
Kraliyet ailesi için yaşadığı değişimden sonra giderek daha "özensiz" kıyafetler seçmesiyle eleştirilen Middleton, tüm bu eleştirileri geride bırakacak kırmızı elbisesiyle ilerleyen günlerde de daha iddialı renkler tercih edeceğini sinyalini veriyor.