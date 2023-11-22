Tören değil o konuşuluyor! Kırmızı elbisesiyle adeta yakıp geçti... Prenses bu defa kendini aştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee, resmi bir ziyaret için Londra'ya gittiler. Düzenlenen karşılama töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla çifti yer alsa da, Prens William ve Kate Middleton da bulunuyordu.

Kırmızılar içerisinde törene katılan Galler Prensesi, adeta tüm gözleri kendi üzerine çekmeyi başardı. Uzun zaman sonra "sıradan giyim tarzının" dışına çıktığını gösterdiği bu elbise sayesinde gündeme de bomba gibi düştü.