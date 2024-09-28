‘Torreira ile her şey çok güzel’

Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik'le beraber üstlendiği 'Tezgah' filminin galası önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşti. Galaya katılanlar arasında ünlü oyuncu Devrim Özkan da vardı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile geçtiğimiz aylarda ayrılıp kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ünlü oyuncu, daha önce gizlemeye çalıştığı ilişkisini gözler önünde yaşamaya başladı. Devrim Özkan yaşadığı ilişki hakkında da konuşarak, "Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.